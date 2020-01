Mertens scalpita: "Sto lavorando duro per tornare il prima possibile, non ce la faccio più a stare lontano dal campo" [VIDEO]

Ultime calcio Napoli. Proseguono gli allenamenti di Dries Mertens per tornare a disposizione di Gennaro Gattuso. L'attaccante belga, che continua la preparazione a parte, sarà out anche contro la Juventus: ad oggi la data del suo rientro non è ancora sicura, ma è lo stesso centravanti a tornare a parlare tramite il suo account Instagram.

Infortunio Mertens, il belga torna a parlare

"Sto lavorando duro per tornare il prima possibile , non ce la faccio piu’ a stare lontano dal campo, ma ringrazio i fisio e lo staff medico per aiutarmi a rientrare quanto prima", queste le sue parole che lasciano dunque ben sperare per un presto rientro in campo.