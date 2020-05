Ultime calcio Napoli - "Cambio lavoro?", è quanto chiede, in maniera scherzosa, in un sondaggio su Instagram il portiere del Napoli Alex Meret pubblicando anche uno scatto in cui mostra la crostata alla frutta da lui preparata per il compleanno della fidanzata Debora.

Clicca sulla foto per ingrandirla.

La torta preparata da Meret