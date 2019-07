Tuttosport - Lunga chiacchierata ieri tra Ancelotti e Insigne! Si inizia col piede giusto, ma se dovesse arrivare l'offerta irrinunciabile...

Calcio mercato Napoli - Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, ieri, prima di iniziare la loro nuova stagione con il Napoli, Kostas Manolas e Lorenzo Insigne hanno avuto un dialogo con Carlo Ancelotti. Soprattutto il capitano della SSC Napoli, che è stato chiamato dal tecnico e dal presidente a comportarsi da 'Capitano'. Ecco quanto evidenziato da Calcionapoli24.

Calcio Napoli ultimissime - "Lorenzo Insigne e Kostas Manolas, il capitano e il colpo della difesa 2019-2020, insieme in campo nel loro primo giorno in ritiro col Napoli. Applausi e sorrisi, palloni firmati e poi calciati verso i tifosi nella tribuna dello stadio di Carciato. Kostas, ma soprattutto Lorenzo, protagonista di una lunga chiacchierata in panchina con Carlo Ancelotti, un colloquio necessario anche alla luce degli affettuosi richiami che aveva ricevuto nei giorni scorsi, sia dal tecnico che dal presidente.

Sarà un bene per tutti ricominciare con il piede giusto, “da capitano”, con il proposito di ritrovare Lorenzinho disponibile a rivestire il ruolo che gli aveva assegnato lo scorso anno Ancelotti: una delle due punte centrali. Poi, se dovesse arrivare l’offerta irrinunciabile per Insigne e per il Napoli, si faranno le necessarie valutazioni. Il club azzurro procede in maniera coerente lungo la strada già tracciata con gli acquisti di Di Lorenzo e Manolas, collegati alle cessioni di Albiol e Diawara, in attesa che si consumi la grande operazione dell’estate: James Rodriguez.