Caso Menez: malore nel tunnel durante Reggina-Bari, le condizioni

Ultime notizie - Le ultimissime sulle condizioni di Jeremy Menez della Reggina. L'ex calciatore di Milan e Paris Saint Germain sarebbe stato colpito da un malore improvviso durante la partita di Serie B Reggina-Bari.

Condizioni Menez dopo il malore in Reggina Bari

Sono stati davvero attimi di paura a causa di Menez quelli durante l'intervallo di Reggina-Bari di Serie B, partita giocata nei giorni scorsi dalle due squadre per il vertice alto di classifica del campionato cadetto. Perché il capitano della Reggina Jeremy Menez è stato colpito da un malore improvviso e ora arrivano notizie sulle sue condizioni di salute. Per fortuna non c'è stata nessuna conseguenza grave, il club aveva poi fatto sapere che il giocatore si era ripreso e lui stesso aveva poi rassicurato tutti. Oggi arriva la conferma, perché l'attaccante si è allenato regolarmente in gruppo con il resto dei suoi compagni in vista delle prossime partite.