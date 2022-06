Memorial Diego Armando Maradona del Coordinamento Fans Partenopei nel Mondo: premi e momenti di commozione | FOTOGALLERY

Lo scorso mese ad Ischia si è tenuto il primo memoriale Diego Armando Maradona organizzato dal coordinamento fans partenopei nel mondo. I momenti dell'evento faranno parte del film 'Palummella', la storia della vita di Gennaro Montuori, in uscita il prossimo autunno. Premiati come migliori calciatori del primo scudetto Bagni e Giordano, definiti due dei tre magi dello spogliatoio partenopeo. E poi il gol più importante della storia di Giuseppe Volpecina, nell'epica vittoria del Napoli a Torino contro la Juve per 3-1 che spianò la strada al primo indimenticabile Scudetto. Riconoscimento per lo stesso Montuori come icona del tifo con un premio dal coordinamento dei supporters azzurri accorsi da tutta Italia: Verona, La Spezia, Bolzano, Pescara etc. L'evento si è svolto tra Ischia Porto, Hotel Re Ferdinando e l'Albergo Italia di Umberto Borsò a Casamicciola dove si è svolta la premiazione. A condurre la serata la collega Magda Mancuso, tra le lacrime di Giordano e le emozioni degli ex compagni di Maradona. Ricordati anche Paolo Rossi e Giampiero Galeazzi, oltre che Hugo Maradona.