Meggiorini scoppia in lacrime dopo la lite con Majer in Lecce-Vicenza: "Che c'entra mia mamma?"

Notizie Calcio - Il Lecce che torna in vetta (+1 sul Pisa) grazie alla vittoria sul Vicenza non è l'unica cosa che resta del recupero della 18ª giornata di Serie B. Il finale di partita è stato accesissimo, nei minuti di recupero si è scatenato un parapiglia in mezzo al campo con i giocatori di entrambe le squadre coinvolti.

Le telecamere hanno inquadrato l'attaccante vicentino Meggiorini in lacrime dopo un diverbio con il giallorosso Majer. I due sono stati protagonisti di un acceso faccia a faccia, durante il quale il giocatore del Lecce forse si è lasciato sfuggire qualche parola di troppo. Il labiale dell'attaccante vicentino è stato colto dalle immagini tv: "Cosa c'entra mia mamma? Porta rispetto".

Subito dopo il pianto di rabbia, con l'arbitro e Lucioni che hanno cercato di tranquillizzarlo.