Ultime calcio - La redazione di Sportmediaset rivela le ultime di formazione della Juventus per la gara di domenica contro il Napoli:

"Danilo è recuperato, ma non avendolo al top Allegri potrebbe dare ancora fiducia a Rugani. Miretti e Alcaraz sono i due indiziati principali a prendere il posto degli infortunati Rabiot e McKennie, anche se non è da escludere l'impiego di Cambiaso come mezzala (a quel punto spazio a Weah sulla destra). Chiesa si è allenato in gruppo, ma parte dietro a Yildiz".