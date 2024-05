Mediaset - Allegri non ci sta e va allo scontro con la Juve: negata ogni accusa con una lettera

Ultime calcio - Massimiliano Allegri non ci sta e, entro i cinque giorni previsti dalla lettera in cui la Juventus lo esonerava dal ruolo di allenatore accusandolo di comportamenti scorretti durante e dopo la finale di Coppa Italia, ha replicato.

Allegri pronto allo scontro con la Juventus

Come riporta Mediaset, sul proprio sito, con la propria ricostruzione dei fatti il tecnico toscano ha negato la versione bianconera, ridimensionando l'accaduto e spogliandosi della colpevolezza che, se ammessa o confermata, potrebbe portare al licenziamento per giusta causa. Si va dunque verso lo scontro legale con Allegri e Juventus inizialmente fermi sulle rispettive posizioni, con la società bianconera che punta al licenziamento. L'idea principale è quella di comunicare ad Allegri il licenziamento per giusta causa, interrompendo il contratto del tecnico in essere fino al giugno 2025 - circa 14 milioni di euro lordi. Epilogo che Allegri non è disposto ad accettare e che affronterà per via legali, aprendo una vertenza presso il tribunale del lavoro, giustizia ordinaria. Non è detto però che si arrivi allo scontro in aula.