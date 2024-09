McTominay dominante anche sul piano atletico: il dato pazzesco dopo Juve-Napoli

Scott McTominay è stato dominante anche nelle statistiche del report pubblicato sul sito Serie A dopo la gara tra Juventus e Napoli. Lo scozzese è al primo posto per distanza percorsa in campo (12.8 chilometri). Nessuno ha fatto meglio sia della Juve che dello stesso Napoli. Un dato importante che, se allargato anche ad altri tre azzurri, spiega quanto la squadra abbia corso in più rispetto ai bianconeri.

Dopo McTominay infatti, al secondo posto c’è l’uruguaiano Matias Olivera con 11.8 chilometri percorsi. Al terzo posto lo juventino Locatelli, il primo dei suoi, con 11.7 chilometri. Completano la top 5 il centrocampista Lobotka 11.6 chilometri e Koopmeiners con 11.5 chilometri. Dunque l'impatto di McTominay si è fatto subito sentire anche sotto l'aspetto atletico. Lo scozzese viaggia forte e, dal punto di vista tecnico e tattico, ha subito dimostrato di essere già dentro questo Napoli.