Pasquale Mazzocchi è arrivato a Castel Volturno! Il neo acquisto del Napoli, ancora da ufficializzare, è giunto al Konami Training Center per formalizzare gli ultimi dettagli del suo trasferimento in azzurro e per svolgere la prima seduta d'allenamento agli ordini di Walter Mazzarri. Clicca su play per guardare il video del suo arrivo girato da Manuel Parlato per SportItalia: