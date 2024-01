Mazzarri: "Lite Osimhen-Kvaratskhelia? Ecco che cosa gli dirò!" | VIDEO

Dopo la bufera via social tra gli agenti di Osimhen e Kvaratskhelia, oggi Walter Mazzarri in conferenza ha detto la sua alla vigilia di Napoli-Salernitana, accennando anche alla questione Osimhen-Kvaratskhelia.

Guarda il video su CalcioNapoli24 o leggi le dichiarazioni di Mazzarri in conferenza.

"La cosa più difficile non è il modulo. Dico una cosa strana, ho goduto nello stare in ritiro perché ho potuto vedere sul campo cosa fare anziché fare la lavagnetta. Più che gli agenti, io parlo con i ragazzi. Gli dico di allenarsi bene e staccare tutto appena si supera il cancello di Castel Volturno. Del resto a me non frega nulla. Dirò queste cose a Kvara e Osimhen. Il dovere del calciatore è dare il massimo sempre. Tutto quello che accade va lasciato fuori quando si viene qui ad allenarsi"