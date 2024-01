Mazzarri-Kvaratskhelia, lungo colloquio in ritiro: cosa si sono detti

Ultime notizie SSC Napoli - Verso la sfida contro la Salernitana, Walter Mazzarri ha avuto un faccia a faccia con Kvaratskhelia. Dopo il caso agenti, di cui ha parlato anche in conferenza stampa, ha voluto parlare in ritiro con l'asso georgiano. Ne racconta i dettagli l'edizione odierna de Il Mattino:

Il georgiano, nonostante la zuffa social tra il suo agente e Osimhen con il suo clan, resta uno dei pallini di Walterone: è stato a lungo a colloquio con lui nell'hotel flegreo, spiegando che deve stare attento a non rispondere alle provocazioni, a non reagire a calci e calcetti. Con il tecnico di San Vincenzo, si è avvicinato alla porta per vie centrali. Dopo cinque giorni di ritiro, Mazzarri deve dimostrare di poter risalire una china impervia: comunque vada, stasera il ritiro si interrompe".