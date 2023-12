Mazzarri: "Io mi sento di Napoli e ora vi dico le cose come stanno!" | VIDEO

Walter Mazzarri oggi in conferenza stampa alla vigilia della partita di Serie A Napoli Monza.

"Io mi sento di Napoli e ora vi dico le cose come stanno!". Guarda il video su CalcioNapoli24.

Quando gli chiedono un bilancio della sua gestione, Mazzarri risponde: "Mi sento di Napoli io, quindi sono venuto per dare una mano e voglio darla fino alla fine. E dico le cose come stanno. Quando sono arrivato sapevo che avevo tante squadre davanti, ma vedendo come sono andate le partite con la Juventus, con la Roma, ma anche con l'Inter sebbene sia finita 3-0 ed è difficile poterlo dire, sono tutte partite in cui avremmo meritato di ottenere 2-3 punti in più. C'è il rammarico di avere un po' meno punti di quelli che avremmo meritato, anche per come abbiamo condotto le gare. Questa è la verità".