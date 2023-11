Mazzarri e il 4-3-3: il trend in carriera e la media punti da subentrato | FOCUS

Walter Mazzarri è subentrato in corsa tre volte nella sua carriera. La prima fu proprio a Napoli prendendo il posto di Roberto Donadoni. Il rendimento del tecnico di San Vincenzo, al termine della prima stagione, fu davvero eccezionale con una media punti di 1,7 (13 vittorie, 12 pareggi, 4 sconfitte in campionato). La seconda volta che Mazzarri ha deciso di subentrare a campionato iniziato è stata con il Torino. L'allenatore esordì sulla panchina granata nel gennaio 2018 disputando 18 incontri totalizzando complessivamente 29 punti per una media di 1,61 a partita. L'ultima volta da subentrato per Walter fu al Cagliari nella stagione 2021-22 accettando di guidare i sardi dalla quarta alla trentacinquesima giornata prima di essere esonerato. La media punti ottenuta fu di 0,88.

Quante volte in carriera Mazzarri ha fatto il 4-3-3?

Anche se Walter Mazzarri ha legato gran parte della sua carriera al 3-5-2, 3-4-2-1 e 3-5-1-1 in questa sua seconda avventura napoletana ripartirà dal 4-3-3. Un modulo preteso chiaramente da Aurelio De Laurentiis come dichiarato anche in estate scorsa quando parlò di casting allenatore in base a questa prerogativa tattica. Guardando i dati relativi alla disposizione in campo delle formazioni di Mazzarri notiamo che la difesa a quattro non è proprio un'eccezione per questo allenatore. A Livorno sperimentò per la prima volta il 4-3-1-2, il 4-4-3, il 4-2-3-1 ed il 4-3-2-1.

Alla Reggina in alcune gare adottò il 4-4-1-1, il 4-1-4-1 ed il 4-3-3 (Palermo-Reggina 1-0 della stagione 2005/06). Alla Samp dove ci fu l'esplosione del 3-5-2 con Maggio versione goleador, Mazzarri in tre circostanze adottò il 4-3-2-1, il 4-1-4-1 ed anche il 4-4-2. Nella prima esperienza napoletana fece 4-3-3 soltanto una volta, si giocava l'Europa League in casa del Viktoria Plzen. All'Inter non ci fu mai traccia di un modulo diverso dalla difesa a tre.

Sulla panchina del Watford, Mazzarri utilizzò cinque volte il 4-3-3 totalizzando 11 punti senza mai perdere una gara (3 vittorie e 2 pareggi). Quando subentrò invece sulla panchina del Torino furono 4 le volte che decise di adottare il modulo 'inglese' che portò a 2 vittorie e 2 sconfitte. La curiosità è che Mazzarri esordì proprio con il 4-3-3 sulla panchina granata battendo con un 3-0 il Bologna in campionato. Nell'ultima esperienza con il Cagliari, l'allenatore toscano non ha mai adottato il 4-3-3 affidandosi spesso al 4-4-2 e 4-4-1-1 pur restando fedele al suo marchio di fabbrica 3-5-2.

