Ieri sera Walter Mazzarri si è goduto la sua prima cena napoletana da quando ha fatto ritorno in città dieci anni dopo la sua prima esperienza in azzurro.

Il nuovo allenatore del Napoli è stato a cena in una pizzeria di Pozzuoli, il ristorante Sky Line Mediterraneo, in compagnia del vice-presidente Edoardo De Laurentiis e del suo collaboratore ed ex calciatore Gianluca Grava.

