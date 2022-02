Maxi accordo Barcellona-Spotify, ma il club blaugrana è nel caos: si dimette il CEO Ferran Reverter

Notizie calcio. Giorni complicati per la dirigenza del Barcellona, prossimo avversario del Napoli in Europa League. Tutto "colpa" del maxi-accordo di sponsorizzazione con l'azienda "Spotify", che nei prossimi anni prenderà anche il nome dell'attuale Camp Nou.

Camp Nou Barcellona

Barcellona-Spotify, blaugrana nel caos

Questa scelta ha portato alle dimissioni del CEO catalano Ferran Reverter. Come riportato da La Vanguardia, uno dei motivi per cui il ceo ha deciso di lasciare il suo ruolo sarebbe dovuta a discrepanze nell’accordo di sponsorizzazione di Spotify, come main sponsor del club in cambio di 280 milioni di euro in tre anni, un accordo che includerà la sponsorizzazione delle maglie delle squadre di calcio maschili e femminili, l’allenamento e i naming rights del Camp Nou.