Il campione azzurro Mathias Olivera, si è concesso una giornata di relax a bordo del motoscafo "Babilonia" di Ivan Ciaramaglia sull'isola d'Ischia.

Dopo una stagione calcistica di tutto rispetto e dopo i festeggiamenti per lo Scudetto, ha approfittato della bella giornata per godersi un tuffo prima nella Grotta Verde e poi a Sorgeto. Clicca su foto allegate per vedere: