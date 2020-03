Coronavirus, il Ministro degli Esteri Di Maio: "Accordo firmato con la Cina, in arrivo 100 milioni di mascherine. Non dimenticheremo chi ci sta aiutando in questa guerra"

Coronavirus - Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri, ha dato aggiornamenti importantissimi riguardo le ultime notizie sul Coronavirus in Italia:

"Giornata di riunioni oggi, abbiamo sbloccato circa 8 milioni di mascherine che provenivano da diverse aree del mondo. Dall'Egitto, dalla Turchia, dal Brasile altre 2 milioni, dalla Germania. Entro la fine della settimana arriveranno 8 milioni di mascherine. Quello che posso dire è che stiamo lavorando senza fine. Oggi abbiamo firmato il contratto per l'arrivo di 100 milioni di mascherine che arriveranno dalla Cina. Siamo tutti uniti a combattere. Stiamo lavorando per ottenere altri ventilatori polmonari, noi ci ricorderemo di tutti questi paesi che in un momenti di guerra ci stanno mettendo a disposizione una parte delle loro armi per vincere questa guerra. Le armi sono le mascherine, i ventilatori e tutti gli altri strumenti sanitari utili che serviranno per vincere".