Marsiglia: Milik criticato ma entra nella storia, battuto il record di gol di Drogba

Tripletta contro l'Angers e Arkadiusz Milik ha segnato 23 gol nelle sue prime 37 presenze con la maglia del Marsiglia (media di un gol ogni 104 minuti). E' un record per l'ex calciatore del Napoli che è entrato nella storia del club francese. Infatti, nessuno ha fatto meglio dell'attaccante polacco nelle prime 37 giornate con la maglia del Marsiglia. Prima di lui era Drogba, che in 37 partite arrivò a quota 22 gol, uno in meno di Arek. Che viene criticato, ma che continua a segnare più di tutti e di chi ha fatto innamorare i tifosi francesi.

