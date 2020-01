Ultimissime calcio Napoli - Francesco Marolda è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime sul calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Non so se resterà Gattuso o meno. Vedo tanti calciatori che arrivano dall'Hellas Verona, più di un dubbio mi sta venendo. Con la Juventus è stata la vittoria di Gattuso. Partita perfetta del Napoli".