Mario Sconcerti, tragica morte: racconto choc della moglie

Mario Sconcerti è morto. Giornalista italiano, 74 anni, era editorialista per il Corriere della Sera ed è stato a lungo volto televisivo di Sky Sport e RAI. La notizia della morte di Sconcerti cade come un fulmine a ciel sereno, dal momento che non era in fin di vita, almeno stando alle prime notizie sulle sue condizioni di salute.

Cause morte Sconcerti

Com'è morto Mario Sconcerti? A fare chiarezza sulle cause della tragica scomparsa ci ha pensato sua moglie, con un racconto choc che spezza il cuore. Sconcerti, infatti, era sì ricoverato a Roma, dove ormai si trovava da circa dieci giorni, ma le sue condizioni non sembravano affatto gravi, tant'è che lui stessa aveva rassicurato amici e parenti che avrebbe fatto ritorno a casa entro il Natale, per trascorrere le festività in famiglia.

La moglie di Sconcerti ha poi raccontato che nella giornata di oggi il giornalista ha accusato un malore improvviso ed è morto, nonostante il tentativo dei medici di soccorrerlo prima che fosse troppo tardi, senza però riuscire a rianimarlo.

Sconcerti

La redazione di CalcioNapoli24 si unisce al dolore della famiglia di Mario Sconcerti e porge le sue condoglianze.