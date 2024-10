“Maresca sei sempre tu!”. Dalla sfuriata con Oriali alla manita scudetto: i precedenti Conte-Gotti | FOCUS

La sfida di domani contro Luca Gotti rievoca ricordi molto particolari ad Antonio Conte. In totale sono quattro i precedenti tra i due tecnici; tutti disputati rispettivamente con Udinese e Inter. Il primo incrocio avvenne nel 2019-20. L’andata vide vincere Conte per 1-0 a Milano grazie ad una rete di Stefano Sensi. La gara di ritorno in Friuli terminò 2-0 per l’Inter con doppietta di Lukaku.

L’anno successivo, le due sfide furono molto sentite dal punto di vista emozionale. L’andata si giocò a Udine e terminò 0-0. Lo sfogo di Conte a gara in corso contro l’arbitro Maresca fu memorabile. L’attuale allenatore del Napoli urlò contro il direttore di gara, in maniera piuttosto veemente, questa frase: “Maresca sei sempre tu!”. Venne trattenuto a stento da Lele Oriali in panca. Entrambi vennero espulsi dall'arbitro. Il match di ritorno fu invece qualcosa di speciale per Conte che festeggiò lo scudetto al Meazza battendo con un sonoro 5-1 Gotti nell’ultima giornata di campionato.