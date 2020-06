Sky, Marchetti: "Rinnovo di Mertens a cifre più alte, nel contratto non si menziona il futuro dirigenziale. Milik ad un bivio, contatti con l'entourage di Osimhen"

Ultime calcio Napoli - Luca Marchetti scrive nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com a proposito del Napoli:

Marchetti

"Il Napoli vince, meritatamente, la coppa Italia. Ai rigori, ma avrebbe potuto farlo prima. La Juve ha spinto per mezz’ora, approfittando degli errori in fase di impostazione. Ma poi il Napoli è venuto fuori e ha meritato. Ha meritato soprattutto Gattuso, che questo Napoli lo ha rivitalizzato nella testa, oltre che nelle gambe. Dopo la vicenda mancato ritiro sembrava essersi rotto il giocatollo. L’uomo Rino si è unito all’allenatore Gattuso. E il mix è da grande squadra: vero e preparato, credibile e innovativo. Il suo lavoro al Milan assume dei contorni molto più importanti adesso. Il suo lavoro al Napoli ha portato alla coppa. E’ la sua coppa, anche per le sue vicende personali. La notizia di mercato più attesa il Napoli, però l’ha ricevuta nel pomeriggio, quando è diventato ufficiale il rinnovo di Mertens. Due anni ancora con il Napoli, con opzione per il terzo anno (da poter esercitare liberamente, e quindi non legata a obiettivi o risultati). Le cifre sono leggermente più alte del contratto attuale e di futuro dirigenziale, al di là delle belle parole del presidente nei giorni scorsi, nel contratto non si fa menzione. Mertens ha scelto letteralmente il Napoli. La trattativa per il suo rinnovo, essendosi rallentata per via del Covid, non è stata per forza banale. Anzi: in tanti hanno cercato di capire se era possibile convincerlo del contrario. Inter in testa, insieme a PSG e Chelsea. Senza contare le informazioni richieste da tutte le altre in giro per l’Europa. Ora, in attesa di capire cosa succede per Callejon, l’attenzione si concentra sugli altri rinnovi di contratto a scadenza 2021. E il più “pesante” è Milik. E’ un bivio importante: o rinnovo o va via. E fra le squadre che sono interessate al polacco (oltre al Tottenham) c’è proprio la Juventus. Il prezzo e l’età lo rendono un giocatore certamente appetibile. Dovesse andare via quello il Napoli avrebbe bisogno di un attaccante. Oshimen del Lille ha stregato Giuntoli, ma non solo. Anche recentemente ci sono stati dei contatti con il suo entourage, per mantenere viva la pressione. E nella lista ci sono anche Azmoun e Jovic".