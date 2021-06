Marca - Fabian Ruiz possibile fuori quota della Spagna alle Olimpiadi: il Napoli potrebbe opporsi

Il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz potrebbe giocare, dopo l’Europeo, anche l’Olimpiade di Tokyo. Il classe ‘96 infatti è fra i fuoriquota che il tecnico De La Fuente ha messo nel mirino – assieme a Dani Ceballos, Pablo Fornals e Mikel Merino – in vista della competizione a cinque cerchi che si terrà dal 23 luglio all’8 agosto. Lo riferisce Marca spiegando che molto dipenderà dall’utilizzo che Luis Enrique, ct della nazionale maggiore, farà del centrocampista partenopeo nel corso della competizione continentale. Se il minutaggio fosse scarso Ruiz potrebbe raddoppiare l’impegno e partire alla volta del Giappone a meno che il Napoli non si opponga visto che solo i giocatori che militano in squadre iberiche hanno l’obbligo di rispondere alla chiamata della Nazionale olimpica.