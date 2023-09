Marca - Caso Modric: 'bocciato' da Ancelotti dopo il derby, la situazione in casa Real Madrid

"Esiste un caso Modric? Seconda panchina consecutiva dopo il derby", titola Marca nell'edizione online dopo Girona-Real Madrid 0-3 con il centrocampista blancos rimasto in panchina e nemmeno subentrato:

"Sta succedendo qualcosa con Modric. La situazione del croato ha preso una brutta piega nelle ultime sei giornate. La seconda panchina consecutiva di oggi ne è la prova. Il numero 10 non gioca un solo minuto dal derby: zero minuti contro il Las Palmas, panchina e zero minuti contro il Girona.

Modric è partito titolare contro l'Unión Berlin e si è ripetuto nell'undici quattro giorni dopo nel derby. Le cose però non sono andate bene al Real Madrid contro l'Atlético e Ancelotti ha 'bocciato' il croato, togliendolo nell'intervallo per far entrare Joselu. Un cambio che fa male ai giocatori, e ancora di più se si tratta di Modric.

Il fatto è che non si è fermato lì. Da allora il croato è “scomparso”. Non ha giocato contro il Las Palmas (i cambi erano Lucas, Vinicius, Ceballos, Kroos e Fran García) e nemmeno oggi contro il Girona (i cambi erano Rodrygo, Ceballos, Lucas e Brahim). In quest'ultima occasione Ancelotti non ha nemmeno esaurito i cambi, con la possibilità che potesse introdurre il croato e risolvere il dibattito. Il problema è che il 'caso Modric' è vivo e vegeto con due strane sostituzioni nel caso di un giocatore importante. Negli ultimi due incontri è scomparso".