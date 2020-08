Maradona, splendido messaggio per la sorella dopo la morte del cognato: "Ti mando un enorme bacio, ti amo" [FOTO]

Ultime notizie. Uno terribile lutto ha scosso la famiglia di Diego Armando Maradona. Nella giornata di ieri è arrivata la comunicazione della morte di Raúl Machuca, cognato di Diego: era i marito di Rita Maradona, una delle sorelle maggiori del tecnico del Gimnasia. Il 77enne, che soffriva di ipertensone e sovrappeso, era ricoverato da più di 20 giorni nella clinica Vicente López dopo aver contratto il Coronavirus. Lo stesso Maradona ha voluto dedicare un messaggio pubblico alla sorella (anche lei positiva al Covid seppur asintomatica) dopo la terribile tragedia:

"Kitty, sorellina, mi dispiace profondamente per la partenza di Colo, il tuo compagno di una vita. Mi dispiace molto per te, per Sandra e per Christian. Ti mando un enorme bacio, ti amo", è il messaggio che Maradona ha scritto alla sorella maggiore, sul suo profilo Instagram, dopo la morte del cognato.