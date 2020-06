Ultime notizie calcio - Diego Armando Maradona, a meno di clamorosi ed inaspettati (per ora) ribaltoni, resterà sulla panchina del Gimnasia la Plata. A riportare la notizia è TycSports, che aggiunge come l'ex bandiera del Napoli sia pronta a firmare un contratto che lo legherà al club in questione fino al 2021 e guiderà, di conseguenza, la squadra nella stagione del 133° anniversario del club.