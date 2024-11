Maradona "multato": l'iniziativa di Stefano Ceci a Piazza del Plebiscito è costata oltre 100 euro di sanzione

Ultime notizie Napoli - Una multa a Maradona: tutto vero, anche se l'oggetto della sanzione amministrativa è una foto del Pibe de Oro esposta a Piazza del Plebiscito nel giorno delle commemorazioni per i quattro anni dalla sua morte. A raccontarlo è l'edizione odierna de Il Mattino:

"Strano, ma vero. Ma questo è quanto accaduto nel pomeriggio di lunedì scorso, quando Stefano Ceci (ex manager e amico del campionissimo argentino) è stato multato dagli agenti della polizia Municipale del Comune di Napoli per «occupazione di suolo pubblico».

«Ma mi hanno detto che c'era la zavorra a terra alla base dei palloncini collegati alla gigantografia con il volto di Diego», spiega Stefano Ceci che lunedì pomeriggio aveva organizzato un appuntamento nel centro della città di Napoli per rendere omaggio all'amico Diego coinvolgendo tutti i tifosi azzurri e gli appassionati di Maradona. «Era inevitabile utilizzare qualcosa che mantenesse per terra i palloncini altrimenti sarebbero vati in aria prima del tempo», aggiunge. «Ma gli agenti mi hanno prima multato e poi mi hanno detto che dovevo andare via». Il tutto nel pieno stupore dei Ceci che mai avrebbe potuto immaginare una sanzione amministrativa per una manifestazione di affetto nei confronti di una bandiera della città come Maradona".

[...] Ceci ha pagato oltre 100 euro di multa, anche questi in ricordo di Maradona. «Dopo la battaglia con Equitalia eviteremo ulteriori strascichi», aggiunge con una battuta. «Mi ha fatto sorridere amaro pensare che Maradona sia stato multato nella sua Napoli anche adesso che non c'è più»".