Maradona, la perizia medico-legale sulla sua morte: "Operato della squadra medica inadeguato, carente e imprudente"

Ultime notizie calcio Napoli - Di seguito alcuni estratti della perizia medico-legale di 70 pagine realizzata in Argentina riguardo la morte di Diego Armando Maradona. Sono state evidenziate 13 cause che hanno portato al decesso l'argentino e viene più volte sottolineato il pessimo operato dei medici personali:

“Sebbene sarebbe controfattuale affermare che DAM (Diego Armando Maradona, ndr.) non sarebbe deceduto se avesse goduto di un ricovero adeguato, tenendo in conto il quadro documentato nei giorni precedenti alla morte, in un centro assistenziale polivalente e ricevendo una cura concorde con le buone pratiche mediche, concordiamo che avrebbe avuto più chances di sopravvivere. [...] Le azioni della squadra medica responsabile di DAM furono inadeguate, carenti e imprudenti".

Nel medesimo documento, però, viene anche specificato che Maradona "non godeva del pieno utilizzo delle proprie facoltà mentali" e che di conseguenza non era "in condizioni per prendere decisioni riguardo il proprio stato di salute".