Maradona, il messaggio della SSC Napoli: "Per sempre! Ciao, Diego!" E spunta la N in nero in segno di lutto

Ultime notizie calcio Napoli - E' morto Diego Armando Maradona. La notizia, data in Argentina, sta trovando sempre più conferme. Pronto il messaggio pubblicato sui social dalla SSC Napoli, che ha celebrato il pilastro della sua storia con un messaggio tanto breve quanto sentito: "Per sempre. Ciao, Diego". In un secondo momento, poi, il club azzurro ha cambiato l'immagine del profilo del proprio account Twitter, scegliendo una "N" di colore nero in segno di lutto.

Per Sempre ?

Ciao Diego pic.twitter.com/LzppqlBqLV — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020