Maradona batte il Fisco, sentenza storica: pignoramenti per 40 mln, ma erano 956 euro!

Alla stregua di quanto accertato nell’odierna sentenza della Corte di Giustizia Tributaria, l'AdE ed Equitalia (oggi Ader), quale adiectus solutionis causa ai fini della riscossione, all’epoca avrebbero avuto il diritto di procedere a carico di Maradona solo per complessivi euro 951,82 a titolo di imposta - di cui euro 1,03 per il periodo di imposta 1987, euro 950,28 per il periodo di imposta 1998 ed euro 0,51 per il periodo di imposta 1990 - oltre interessi di legge dai singoli periodo di imposta in cui si è verificata la discussa debenza (periodi 1987, 1988 e 1990) a fronte dell’ingiusta, umiliante, vergognoso ed abnorme addebito di oltre 40 milioni che ha rovinato e mortificato la vita di Diego Armando Maradona riportato in Italia e salvato ai calci di rigore dal coraggio ed inconscienza del suo ultimo avvocato Angelo Pisani che addirittura fu denunciato e processato insieme a Diego ma poi assolti per essersi opposto e per diffamazione ad equitalia.