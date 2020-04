Ultime calcio - La conduttrice tv Mara Venier ha confessato di esser tifosa del Napoli durante il programma RAI 'Domenica In': "Sono veneta, ma tifo Napoli". Con Flavio Insinna e Gabrielle Cirilli, in collegamento, hanno ricordato di aver festeggiato a Napoli la storica vittoria della Coppa UEFA da giovani. Non erano tifosi del Napoli, ma quella sera vollero recarsi nel capoluogo partenopeo.