Manolas si allena in Grecia aspettando il Napoli, spunta una foto sul tapis roulant! [FOTO]

Kostas Manolas è ancora in Grecia. Nei giorni scorsi ha preso parte al matrimonio della sorella di sua moglie Niki, che è convolata a nozze nella cittadina di Gargalianoi, a pochi passi dalla costa di Marathopolis dove si è poi svolta la cerimonia e la festa. In questo momento, invece, il difensore centrale della Roma è tornato sull’isola di Naxos: sta alloggiando in un lussuoso hotel e si sta allenando sul campo d'allenamento del Pannaxiakos. Sui profili social di un amico del difensore spunta una foto sul tapis roulant, il greco continua ad allenarsi aspettando notizie dal mercato.

Clicca in allegato per visualizzare la foto