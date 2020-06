Gli ultras di destra scendono in piazza contro il Governo, la Curva B prende le distanze: "Chi si presenta non ci rappresenta" [FOTO CN24]

Ultime notizie calcio Napoli - Il 6 giugno alcuni gruppi ultras di destra si riuniranno a Roma, precisamente al Circo Massimo, per manifestare contro il Governo. La Curva B del Napoli, però, ha preso le distanze da queste manifestazioni di forte stampo politico e lo ha fatto nel suo stile, vale a dire con degli striscioni affissi in vari punti della città: "Chi si presenta non ci rappresenta!" In tutto gli striscioni che hanno esposto sono 15 e sono affissi in ogni angolo della città.

Clicca sulle foto in allegato