Malattia Vialli, Mancini: "Non voleva dirmelo perché non voleva farmi soffrire"

La morte di Gianluca Vialli dei giorni scorsi ha lasciato un vuoto incredibile in tutti gli amanti del calcio, in particolare quelli italiani e ancor di più le persone che gli sono state vicine in tutta questa vita. Familiari, amici e colleghi. Tra questi c'è sicuramente anche Roberto Mancini, attuale ct della Nazionale Italiana, che ha vissuto proprio da vicino gli ultimi anni di vita del suo caro amico Vialli.

Morte Vialli: il retroscena di Mancini sulla malattia

Ultime notizie - Erano anni che era malato Gianluca Vialli per un tumore al pancreas, ma soltanto diverso tempo dopo riuscì a rivelare della sua malattia al grande amico Roberto Mancini. I due hanno vissuto grandi gioie e dolori nella loro lunga carriera da calciatori, fino all'ultima volta che riuscirono a vincere nel 2021 l'Europeo con l'Italia. Fino a poco fa, infatti, lavoravano ancora insieme, uno accanto all'altro come nella vita. La sua morte ha distrutto il ct dell'Italia Roberto Mancini che ha ricordato con un retroscena toccante un gesto di Vialli a Porta a Porta:

“Non mi ha parlato della sua malattia all’inizio. Me l’ha rivelata nel 2019, mi disse di non averlo fatto prima per non farmi soffrire. Era molto positivo, fino all’ultimo abbiamo sperato in un miracolo. Quell’abbraccio ha racchiuso tutto a livello sportivo e non solo. Voleva vincere con noi i Mondiali 2026.

Sono andato a trovarlo con un po’ di paura. Invece era allegro, abbiamo riso, scherzato, ha chiamato Attilio Lombardo al telefono. Mi ha detto: sono sereno, stai tranquillo”.