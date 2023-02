Manchester City come la Juve: indagine in Premier League, rischia penalizzazione o peggio!

Ultim'ora dall'Inghilterra: la Premier League ha aperto un'indagine contro il Manchester City con l'accusa di aver violato i regolamenti economici-finanziari. Si rischia un caso molto simile a quello che sta accadendo in Serie A con la Juventus. Al Manchester City vengono contestate circa cento violazioni delle norme tra il 2009 e il 2018.

Stando alla posizione degli organi inquirenti, che adesso dovranno fare tutte le valutazioni del caso, il Manchester City di proprietà emiratina non avrebbe fornito informazioni finanziarie "veriterie e corrette". Non solo: in ballo ci sono anche i regolamenti UEFA e le regole di fair-play finanziario.

Rischio penalizzazione

Scrive Calcio e Finanza a tal proposito: "Il deferimento da parte della Premier League arriva dopo indagini della durata di quattro anni. Si ritiene che se le accuse fossero dimostrate, queste violazioni potrebbero portare a una serie di sanzioni tra cui una penalizzazione in classifica o addirittura l’esclusione dal campionato".