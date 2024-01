Malore in campo per Delort: crolla a terra in campo e ha le convulsione, le condizioni attuali

Ultime news calcio - Il calciatore francese, naturalizzato algerino ed ex Marsiglia Andy Delort ha accusato un malore in campo nel corso della finale di Qatar Star Cup. Attimi di panico nel corso della finale della Qatar Star Cup tra l'Umm-Salal e l'Al Arabi.

Nel corso della sfida, il calciatore francese e naturalizzato algerino, Andy Delort, ha accusato un malore in campo. Il match è stato interrotto per alcuni minuti: necessario l’intervento dello staff medico in soccorso dell’ex Marsiglia.Momenti di terrore per i calciatori in campo, le panchine e gli spettatori sugli spalti, che hanno temuto il peggio per Delort.

Sul risultato di 1-0 per l’Umm-Salal, grazie alla rete siglata al 7’ proprio da Delort, al minuto 17, il franco-algerino gela lo stadio. L'attaccante franco-algerino ha iniziato a girare su se stesso in un drammatico balletto, prima di stramazzare a terra e iniziare ad avere convulsioni.

Tempestivo e fondamentale l’ingresso sul rettangolo verde di gioco dello staff medico dell’Umm-Salal, che è intervenuto immediatamente per verificare le condizioni di Andy Delort. Il calciatore ha ripreso a giocare ed è stato sostituto prima del termine del match.