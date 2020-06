Maiorca-Barcellona, beccato l'invasore: "Volevo solo una foto con Messi"

Ultime calcio - Porte chiuse o no, ieri sera a Maiorca non sono riusciti a evitare che una persona entrasse in campo per un selfie con Leo Messi, durante la partita vinta dal Barcellona per 4-0 contro la squadra isolana. Un tifoso di origini francesi, che è stato subito fermato dagli agenti, si è intrufolato sul terreno dell'Estadi Visit Mallorca e, dopo essersi diretto verso Jordi Alba, ha cambiato traiettoria e puntato il sei volte Pallone d'Oro. "Da sempre è il mio idolo - ha detto l'uomo, intervistato da Cadena COPE - ho sempre sognato di incontrarlo almeno per una foto. Avevo pianificato tutto già prima della pandemia, sono riuscito a entrare nello stadio vuoto e poi in campo, però i poliziotti mi hanno intercettato. Avevo atteso il 40' con alcuni amici, poi ho scavalcato un muro di circa 2 metri, alla fine la foto l'ho fatta, ma mi è stata cancellata". La Liga denuncerà il tifoso che, oltretutto, rischia una multa salata. (ANSA).

Messi