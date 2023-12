Maglia scudetto SSC Napoli: ecco quante maglie gara e replica sono state già vendute, il dato

Ok, la nuova stagione non sta andando nel migliore dei modi. E i risultati sportivi, si sa, per un'azienda sportiva, vanno di pari passo con i risultati economico-finanziari. Ma lo scudetto della SSC Napoli ha portato alla chiusura del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2023 (un mese dopo la festa) con un utile record pari a 79,7 milioni di euro, rispetto al rosso di 51,9 milioni del giugno 2022. Il fatturato del club di De Laurentiis è stato pari a 359,2 milioni di euro, contro i 175,9 milioni di euro relativi all’esercizio chiuso il 30 giugno 2022: il doppio.

Maglia scudetto SSC Napoli: il dato sulle vendite

Difficile fare una stima oggi, inoltre, dell'impatto che avrà (perché la venderai per ∞ anni) la maglia SSC Napoli con lo scudetto 2023/2024 sui prossimi bilanci del club. Ma possiamo raccontarvi in anteprima quale impatto ha avuto: secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24, sono già oltre 150mila le maglie vendute della stagione 23/24, da inizio stagione fino a poco prima del Natale, fra versioni originali e repliche delle divise da gioco dei partenopei.

Oltre all'azzurra, un pezzo di storia, memorabile è e sarà la maglia bianca col Vesuvio sullo sfondo e lo scudetto sul petto. Un'altra grande mossa di marketing, dello staff della SSC Napoli guidato da Valentina De Laurentiis. Anche qui, è chiaro ed è palese però l'impatto che può avere a bilancio per una società come quella partenopea una vittoria sportiva. E poi, le partnership degli ultimi anni con Amazon prima e Ebay poi che han fatto sì che i prodotti SSCN siano stati accessibili ad ogni latitudine e longitudine.

Così come vincente è stata la mossa di aprirsi al mercato (oltre che delle repliche EA7 che hanno riscosso grande successo) anche alle repliche "SSC Napoli Fan Shirt 2023-2024", prodotto da bancarella ma firmato SSCN: si tratta di una maglia prodotta dalla società, senza il contributo di Emporio Armani, con grafica realizzata in stampa sublimatica e materiale 100% poliestere. L'unica differenza con la maglia replica che costa 49 euro è che al posto del logo EA7, su questa maglia compare il logo SSCN ed è in vendita al prezzo di 30 euro.