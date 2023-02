Napoli, la nuova maglia Champions in vendita! Prezzi e dettagli | FOTO

Ultime notizie. La SSC Napoli annuncia la messa in vendita della nuova maglia ufficiale di Champions League, bianca Away Euro 2022/2023, dal brand EA7 by Giorgio Armani group.

Maglia del Napoli Champions League

La maglia EA7/SSC Napoli presenta un all-over del logo Napoli con tecnica di stampa a caldo su tessuto tecnico traspirante per una resa efficace e duratura. Costruzione della manica raglan con motivo in degradè su materiale armaturato stretch. Dettaglio a V sul retro collo. Transfer su retro collo con lettering SSCN. Composizione: 97% poliestere, 3% elastan Le maglie personalizzate potranno subire dei ritardi nelle consegne a causa della lavorazione extra.

La maglia sarà utilizzata nei prossimi impegni di UEFA Champions League, con il Napoli che giocherà gli ottavi di finale contro l'Eintracht Francoforte, prima in trasferta e poi in casa.

Maglia in vendita al prezzo di 125 euro, mentre la maglia personalizzata con la patch Champions League costa 140 euro: su Amazon puoi acquistare la maglia Champions del Napoli con spedizione gratuita. Per visualizzare le offerte, le taglie e le opzioni di spedizione, clicca sulla foto qui sotto: