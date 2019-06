James Rodriguez al Napoli, in Colombia spunta la maglia ed è già in vendita! [FOTO CN24]

Ultimissime calcio Napoli 24 - James Rodriguez al Napoli fa impazzire i tifosi azzurri di tutto il mondo e non solo. Un nostro lettore, Fabio Scotti, ci ha inoltrato la maglia di James Rodriguez del Napoli che direttamente dalla Colombia circola ed è stata messa in vendita in queste ore. Le magliette riguardano non la terza maglia del Napoli 2019 o la nuova maglia del Napoli 2020, ma bensì la polo del Napoli della stagione 2018/19. La maglia del Napoli è modificata con il nome di James e in Colombia è già partita la vendita! Intanti, in città, a Napoli, spuntano i primi indizi per le nuove maglie del Napoli 2020 della Kappa.

Maglia Napoli James Rodriguez, in città gli indizi sulla nuova maglia

Ultimissime calcio Napoli - Tutto pronto, anche quest'anno per le nuove maglie della SSC Napoli. A Fuorigrotta, in giro per le vie del quartiere, sono spuntati alcuni piccoli indizi che fanno da preludio alla presentazione delle nuove casacche del club azzurro. Sul web si rincorrono numerosi scatti postati da diversi utenti: cresce l'attesa.