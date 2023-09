Sullo store Ebay del Napoli spuntano le immagini della maglia Champions home e away del Napoli. Per quanto riguarda la maglia away, si tratta di fatto della stessa maglia da campionato, con colletto e maniche modificate e soprattutto senza Vesuvio in trasparenza al centro della maglietta. Per quanto riguarda la versione home invece, è la stessa maglia del campionato senza però lo sponsor Upbit sul retro (così come per la versione away). Clicca su foto allegate per vedere: