Maggio dei monumenti azzurri: a Radio Marte, i tifosi votano i migliori calciatori del Napoli degli ultimi 50 anni

Serie A - Parte oggi una grande iniziativa di Marte Sport Live, storica trasmissione sportiva di Radio Marte. E’ il “Maggio dei Monumenti Azzurri”: ogni giorno e per tutto il mese sarà possibile votare i migliori calciatori del Napoli degli ultimi 50 anni. Le votazioni possono essere effettuate dagli utenti via social (sulle pagine Radio Marte e Marte Sport Live di Facebook, Twitter e Instagram) o via whatsapp al 3396669990.

Ogni settimana si può votare un periodo storico con le nomination tra cui scegliere i migliori, divisi in 5 categorie: portieri, difensori, centrocampisti, attaccanti e allenatori.

Si parte con il decennio 1970-1980 e oggi, in Marte Sport Live, è stata lanciata la categoria attaccanti: chi tra Altafini, Clerici, Savoldi, Braglia e Canè è stato il migliore del decennio? E’ possibile ancora votare sui social, taggando @radiomarte e con l’hastag #maggiodeimunumentiazzurri.

Infine ogni giorno, in Marte Sport Live (in onda dalle 13 alle 14 in questo periodo) saranno “convocati” i calciatori delle diverse epoche per esprimere la loro preferenza. E lo stesso dicasi per giornalisti e opinionisti.

A fine settimana, raccolti i voti, ci sarà la top 5 e a fine mese un riepilogo completo.

Il “Maggio dei Monumenti Azzurri” è appena iniziato!