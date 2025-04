Lutto Papa Francesco, meraviglioso gesto della FIFA: "Organizzeremo..."

Il mondo cattolico e non solo è ancora in lutto per la scomparsa di Papa Francesco, venuto a mancare il 22 aprile scorso e in questi giorni salutato dalle più grandi figure istituzionali al mondo in occasione dei funerali che si stanno celebrando in Piazza San Pietro, a Roma. Tra chi si è presentato per dare un ultimo saluto al Pontefice, anche Gianni Infantino, presidente della FIFA, che ha anche fatto un annuncio.

Ha detto infatti il numero uno della FIFA a Sky Sport: "A settembre faremo una partita per i bambini in suo onore, unendo le più grandi leggende del calcio per onorare il suo ricordo ed unire tutti. È questo il messaggio più importante che il Papa ha saputo dare". Per poi proseguire: "Nel nostro ultimo incontro, un paio di mesi fa in occasione del summit mondiale per i bambini, si era parlato di organizzare una partita per loro, con tutte le leggende, e unire così la passione che il Papa aveva per il calcio e per l'unità dei giovani. Con il calcio aveva un rapporto speciale ed è stata un'emozione vedere i leader mondiali uniti per il suo ricordo".

Prosegue e conclude quindi Infantino: "Lo sport in generale e il calcio nello specifico sono una scuola di vita, si impara tantissimo. Lo diceva anche il Papa: impari il rispetto delle regole e degli avversari, a perdere e rialzarsi lottando. Questo aspetto speciale lo riconosceva nel nostro movimento. Nella FIFA abbiamo 211 paesi, più delle Nazioni Unite, intorno ad un pallone si incontrano persone da tutto il mondo. Ai Mondiali capita che paesi in conflitto tra loro si incontrino in un clima di pace e allegria. Può essere occasione anche per i leader di incontrarsi e far nascere qualcosa di più profondo. Il mondo ha bisogno di pace e dialogo, noi possiamo dare il nostro piccolo contributo".