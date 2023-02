Lutto nel calcio: morto Castagner, l'allenatore del Perugia "dei miracoli"

Il calcio dice addio a Ilario Castagner: l'ex allenatore del cosiddetto "Perugia dei miracoli" aveva 82 anni e da diverse settimane era ricoverato all'Ospedale Santa Maria della Misericordia. Nato a Vittorio Veneto (Treviso), aveva giocato da centravanti con le maglie di Reggiana, Legnano, Perugia, Prato e Rimini. Da allenatore gli inizi con l'Atalanta precedono il miracolo con il Perugia, prima promosso in Serie A e poi portato al secondo posto nel 1978-79 con una stagione senza sconfitte. Castagner in carriera aveva allenato anche Lazio, Milan in Serie B (raggiungendo la promozione in Serie A) e Inter prima di chiudere nel 1999 proprio al Perugia.