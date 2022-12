Lutto nel calcio francese: ucciso a colpi di pistola l'attaccante Mendy, aveva solo 22 anni

Grave lutto nel calcio francese. È morto a 22 anni Adel Santana Mendy, calciatore dell'Aubagne. Secondo le informazioni riportate dal quotidiano La Provence, nella notte tra venerdì e sabato il calciatore è stata ucciso con un'arma da fuoco nel 14° arrondissement di Marsiglia. Il giovane attaccante si era formato nelle giovanili dell'Olympique Marsiglia, prima di passare a Angleterre, Côte Bleue, Marignane-Gignac e all'Aubagne quest'estate. L'annuncio del club di National 2 sui social network:

“Lascerà un grande vuoto e rimarrà per sempre uno di noi. Tutti i nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla sua famiglia ". La notizia ha sconvolto tutto il calcio e lo sport transalpino fin dalle prime ore della vigilia di Natale".

Secondo quanto riportato da BFM Marseille, il giovane è stato colpito due volte e, nonostante abbia ricevuto cure mediche da parte del pronto soccorso non c'è stato nulla da fare per rianimarlo. Sul luogo in cui si sono verificati i fatti sono stati rinvenuti 27 bossoli da 7,62 mm. La morte è stata certificata per le ore 23:40, con i soccorsi che sono giunti sul luogo mezz'ora dopo. Sul posto si è recata subito la polizia giudiziaria di Marsiglia, che sta portando avanti le indagini: in queste ore stanno cercando di capire se un veicolo trovato in fiamme più tardi nel 13° arrondissement sia collegato all'autore o agli autori di questo omicidio.