Lutto Maradona, de Magistris annuncia: "Intitoliamo lo stadio di Napoli a Diego Armando Maradona!"

Dramma Maradona - Muore oggi, 25 novembre 2020, Diego Armando Maradona in Argentina. Su Twitter il sindaco di Napoli lancia la proposta: "Intitoliamo lo Stadio San Paolo a Diego Armando Maradona", oltre a questa nota:

"Maradona è Napoli, l'amore dei napoletani verso Diego è viscerale. Nel 2017 è diventato cittadino onorario di Napoli, non era necessario il vincolo formale per dimostrare questo legame indissolubile. Pero' siamo contenti che nell'anagrafe della nostra città ci sia Diego. Attraverso di lui e attraverso il calcio, Napoli si riscattò con lo scudetto nel 1987. Maradona è un uomo che ha unito tutti i napoletani ed i tifosi di altre squadre perché è stato il calciatore più forte di tutti i tempi. Si, è stato anche un uomo discusso per la sua vita, ma Maradona è quello che ha fatto sognare Napoli ed i napoletani con la sua genialità e la sua unicità. Tanta gente ha chiamato i propri figli Diego per la capacità di quest'uomo di riscattare una città su cui calavano sempre pregiudizi e discriminazioni. Oggi per Napoli è una giornata tristissima, l'abbraccio di tutti i napoletani per la famiglia e nella consapevolezza che questo amore non finirà mai. Perché è stato un amore vero".