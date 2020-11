Lutto Maradona, comunicato Curva B: "Domani 16,30 al San Paolo, omaggeremo il più grande di sempre"

Dramma Maradona - Muore oggi, 25 novembre 2020, Diego Armando Maradona in Argentina. Arriva il comunicato degli ultras della Curva B:

"La sorte ci ha premiato portandolo qui da noi. Uomini donne e bimbi ne parlano ancora, In ogni angolo del mondo in cui ci sta un partenopeo riecheggia il suo coro "ho visto Maradona" Domani alle h 16 30 all'esterno della curva b lì dove la storia è stata scritta, omaggiamo il più grande di sempre con bandiere e sciarpe raffiguranti il suo volto e torce e fumogeni per salutarlo così come avrebbe voluto...buen Viaje diego... Liberi di tifare!".