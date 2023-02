Lunga barba per Kvaratskhelia, spunta il vero (e nobile) motivo

Ultime notizie SSC Napoli - Nelle ultime ore sui social è spuntato il simpatico caso sulla barba di Khvicha Kvaratskhelia, apparsa trasandata o comunque piuttosto lunga nelle ultime uscite stagionali del 77 degli azzurri. Super protagonista anche della trasferta a La Spezia, con un gol su rigore e un assist a porta vuota per Victor Osimhen.

Barba Kvaratskhelia, ecco perché non la taglia

Ma spunta il vero motivo per cui Khvicha Kvaratskhelia non sta toccando la sua barba: si tratta di una antichissima tradizione georgiana, e c'entra il lutto della suua nonna. Infatti, ricorderete come vi abbiamo raccontato dopo Napoli-Roma del post social con protagonista il polsino indossato da Kvara: "No words needed", con un cuore rosso, aveva scritto sui social l'attaccante georgiano. La dedica era per sua nonna, recentemente scomparsa.

E come conferma a CalcioNapoli24 il giornalista georgiano Dachi Tsurtsumia, "Sì, c'è un'antica tradizione georgiana secondo cui non ci si fa la barba per 40 giorni, quando muore qualcuno di importante in famiglia".