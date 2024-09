Lukaku titolare in Cagliari-Napoli? Il Mattino: avrà almeno 60', spunta l'idea di Conte

Ultime notizie SSC Napoli - Dopo la sosta, fra una settimana e mezza, si giocherà Cagliari-Napoli e non è così improbabile vedere Romelu Lukaku da titolare nell'undici di Conte. A scriverlo è l'edizione odierna de Il Mattino:

"Conte lavora per averlo a Cagliari con almeno 60 minuti nelle gambe, il che significa schierarlo titolare. Ipotesi che non è campata in aria, ma tutto dipende da come risponderà ai carichi di lavoro di questi giorni. Pastorello, il suo manager, lo ha lasciato ai suoi collaboratori: ne ha già approfittato per fare qualche giro in città. È carico, determinato, ha studiato la tattica di Conte, ha visto filmati preparati apposta per lui dallo staff di Conte. All'Inter hanno vinto, insieme, uno scudetto. Non solo, a Milano, hanno anche raggiunto una finale di Europa League persa a poco più di un quarto d'ora dalla fine per un autogol proprio di Lukaku. Una circostanza che era comunque stata seppellita dalle 64 reti in 95 partite".